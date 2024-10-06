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رياضة

نجم يوفنتوس أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإيطالي (فيديو)

كينان يلدز،فيتو
كينان يلدز،فيتو

حرص الاتحاد الايطالي، على تكريم كينان يلدز لاعب يوفنتوس، كأفضل لاعب لشهر سبتمبر بالكاليتشيو.

وتسلم اللاعب الجائزة خلال مباراة يوفنتوس أمام كالياري والتي تقام الآن بالدوري الإيطالي.

 وتقدم فريق يوفنتوس، أمام كالياري بهدف دون رد، بالشوط الأول في إطار مباريات الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.

 وخاض تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام كالياري في إطار مباريات الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإيطالي.

 

تشكيل يوفنتوس أمام كالياري 

موعد مباراة يوفنتوس أمام كالياري 

 ويحتضن ملعب أليانز ستاديوم، معقل اليوفي، مباراة يوفنتوس ضد كالياري، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في المركز الثانى برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 والحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم وتسجيل 9 أهداف.

فيما يقبع فريق كالياري في المركز 16 في جدول ترتيب الكالتيشو، برصيد 5 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في 3 مباريات وسجل 4 أهداف وتلقى 10 آخرين.

 

المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا، إلى الفوز، وخطف نقاط المباراة الثلاث لمطاردة نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وضمان المنافسة على اللقب حتى النهاية.

فيما سيكافح فريق كالياري لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقاط المباراة للتقدم للمراكز الأمامية والمنطقة الدافئة، في جدول ترتيب الكالتيشو.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالى بداية مقنعة للموسم الجديد، حيث فاز فى مباراتين متتاليتين بنتيجة 3-0 على كومو وهيلاس فيرونا فى أول مباراتين بالدورى كما فاز على جنوى بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

 

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موعد مباراة يوفنتوس أمام كالياري بالدوري الإيطالي

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