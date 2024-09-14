السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لخيمة في خان يونس وروضة في جباليا (فيديو)

قصف إسرائيلي لخيمة
قصف إسرائيلي لخيمة في خان يونس، فيتو

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي الأثناء، استهدفت غارة أخرى روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين.

ولم تصدر حصيلة نهائية للشهداء والجرحى في الغارتين.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة وفا.

 

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قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين مدينة خان يونس قطاع غزة مخيم جباليا

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