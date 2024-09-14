شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لخيمة في خان يونس وروضة في جباليا (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي الأثناء، استهدفت غارة أخرى روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين.

جرحى ينقذهم الدّفاع المدنيّ في استهداف الاحتلال الإسرائيلي روضة أطفال في منطقة "بلوك ٦" في مخيّم جباليا شمال قطاع غزّة.



رياض أطفال ومدارس ومستشفيات..هذا هو بنك أهداف احتلالٍ لا يعرف ذرّة من الإنسانية! pic.twitter.com/OqkPw8fgMd September 13, 2024

ولم تصدر حصيلة نهائية للشهداء والجرحى في الغارتين.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة وفا.