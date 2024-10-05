السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يوجه بإنشاء وحدة متخصصة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، مع القيادات الجديدة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من السفراء مساعدي الوزير بالقطاعات الفنية والجغرافية، وذلك لبحث تعزيز آليات العمل الدبلوماسي بما يحقق المصالح الوطنية.

ووجه وزير الخارجية بالتطوير الهيكلي لوزارة الخارجية والهجرة والاستجابة لأولويات العمل الوطني التنموي، من خلال إنشاء وحدة للتطوير المؤسسي تكون معنية بدراسة وتطوير الجوانب ذات الصلة بعمل وزارة الخارجية وإعادة تعريف أدوار ومهام قطاعاتها، وتبني التحول الرقمي والرقمنة، والعمل على تشجيع شباب الدبلوماسيين المصريين من الجيل الجديد.

ونوه بأهمية العمل على تنشيط دور القطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، ومواصلة التنسيق بصورة حثيثة مع الجهات الوطنية التي تتقاطع اختصاصاتها مع اختصاصات الوزارة، مشجعًا قيادات الوزارة على طرح مقترحات جديدة وأفكار خلاقة لتطوير العمل، وعرض رؤيتهم حول تطوير الأداء استجابة لأولويات الدولة المصرية.

كما وجه وزير الخارجية والهجرة بإنشاء وحدة معنية بالاقتصاد المصري والاستثمار تختص بدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، مشددًا على أهمية التركيز على خدمة جهود التنمية الاقتصادية للدولة، وتوجيه سفارات مصر بالخارج بتعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري، والاستمرار في شرح الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

كما أكد وزير الخارجية على أهمية رعاية شئون المواطنين المصريين بالخارج كأولوية متقدمة، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة لهم.

 

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