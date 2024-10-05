رغبة من ماكرون، هبة طوجي تغني "لبيروت" في افتتاح القمة الفرنكوفونية في فرنسا
شاركت المطربة اللبنانية هبة طوجي في القمة الفرنكوفونية التي أقيمت مؤخرا في فرنسا بغناء أغنية النجمة فيروز الشهيرة "لبيروت".
وكانت هبة طوجي تلقت الدعوة للمشاركة من الملحق الثقافي التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تواصل مع طوجي وأوصل إليها رغبة ماكرون في توجيه تحية إلى لبنان من خلال صوتها عبر أغنية "لبيروت" التي قدمتها بتوزيع جديد حمل توقيع ألكس ميساكيان والمؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني.
وقالت هبة طوجي لصحيفة "لوريان لوجور" الفرنسية: "مسؤولية كبيرة لأكون قادرة على حمل هذه الرسالة اليوم".
يذكر أن أغنية "لبيروت" من كلمات الشاعر جوزيف حرب، وأعدها وأنتجها الفنان زياد الرحباني، وهي مأخوذة من الحركة الثانية من كونشيرتو للمؤلف الموسيقي الإسباني الشهير، خواكين رودريغو.
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