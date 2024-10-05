السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عار عليك، نتنياهو يفتح النارعلى ماكرون بعد وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل

ماكرون ونتنياهو،
ماكرون ونتنياهو، فيتو

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن رسالة شديدة اللهجة وجهها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال للرئيس الفرنسي ماكرون بعد دعوة الأخير إلى وقف إرسال الأسلحة لتل أبيب.

 

نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي ماكرون 

ونقلت هآرتس عن نتنياهو قوله بعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: عار عليك وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو دونه.

 

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ماكرون يدعو إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

 

ماكرون يدعو إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل 
 

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدمها في العدوان  على  قطاع غزة ولبنان.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم:" إن الأولوية هي العودة إلى الحل السياسي وعدم مواصلة القتال في غزة".

ماكرون ينتقد الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى 
 

وانتقد الرئيس الفرنسي طريقة رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وطالب ماكرون بعدم التضحية بالشعب اللبناني في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حزب الله، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد.

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نتنياهو ماكرون إسرائيل رئيس وزراء الاحتلال تل أبيب

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