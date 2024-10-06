خبير لوائح: من حق الأهلي اللجوء إلى "فيفا" لفسخ التعاقد مع القندوسي

كشف عامر العمايرى خبير اللوائح، أن من حق النادى الأهلى الحصول على كافة المستحقات المادية في عقد اللاعب الجزائري أحمد القندوسى في حال إثبات عدم صحة حديثه عن الاتفاق وفرض بعض الوكلاء عمولات للانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأوضح عامر العمايرى، في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى، عبر “أون تايم سبورت إف إم” على موجات "93.7"، أن الجزائري أحمد القندوسى خضع للجنة الاستماع بالنادي الأهلى، وكان يحق لنادي سيراميكا منع اللاعب من ذلك، والإجراءات الصحيحة فى تلك المواقف تتمثل في اللجوء إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم والتحقيق مع اللاعب من الجهات المختصة، ومنح أدلة قوية من قبل النادى الاهلى لإثبات عدم صحة كلام اللاعب.

وأشار عامر العمايرى: "من حق النادى الأهلى اللجوء أيضا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ التعاقد مع اللاعب أو عرضه للبيع".

تصريحات القندوسي

وكشف أحمد القندوسي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON، أن فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي سببها الوكلاء، وكل ما قيل كذب وغير حقيقي.

وأكمل: بلعيد كان بنسبة 70% في الأهلي، لكن الصفقة فشلت بسبب الوكلاء، واللاعب كان يريد أن يأتي معاه وكيله ولكن فيه ناس في الأهلي كانت عايزة تدخل معاه وكيل.

وأضاف: اتقال لـ بلعيد إن وكيله لن يدخل النادي الأهلي وهيدخل معاه وكلاء آخرون، وهو ما رفضه اللاعب.

واختتم: كل ما قيل بأني قلت لـ بلعيد لا تذهب إلى الأهلي بسبب عدم مشاركتي مع الأحمر غير صحيح، بالعكس ده كان زمانه دلوقتي واخد إفريقيا والدوري مع الأهلي، وهيشارك في كأس العالم للأندية، ومين لا يحب ذلك؟