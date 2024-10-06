الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة أشمون
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختفاء فتاة أشمون.
تابعت أجهزة الأمن ما تم نشرة بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب فتاة مقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.
الأمن يكشف ملابسات واقعة اختفاء فتاة أشمون
وبالفحص وبسؤال والدة الفتاة المذكورة (ربة منزل) كشفت عن خروج ابنتها من منزلهما بتاريخ 28/9/2024، وعودتها من تلقاء نفسها فى اليوم التالي، وتواجدها خلال فترة تغيبها لدى إحدى أقاربها بدائرة المركز دون علم والدتها، وبسؤال المتغيبة أيدت ذلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
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