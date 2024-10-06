الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

سعر الأرز اليوم،
سعر الأرز اليوم، فيتو

سجلت أسعار الأرز، تباينًا ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

سعر الأرز اليوم الأحد   

أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية بلغت أسعار  الأرز السائب في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية،  نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

ووفقا لتصريحات مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فإن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح بين 16 ألف جنيه للطن من الأصناف رفيعة الحبة، و17 ألف جنيه للطن للأصناف عريضة الحبة.

تأتي هذه الأسعار مرتفعة بنحو 4 آلاف جنيه في الطن مقارنة بأسعار منتصف أغسطس الماضي، وبذلك تكون قد وصلت إلى المستوى الذي كانت قد سجلته في مارس الماضي.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض من المضارب إلى مستويات تتراوح بين 25-26 ألف جنيه للطن، بارتفاع نسبته 20% في المتوسط.

 أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن  أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

سعر الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ جاء سعر الأرز المعبأ لعدد من الشركات كالأتي: 

  1. بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.
  2. بلغ متوسط سعر أرز الضحى  نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.
  3. بلغ متوسط سعر أرز زمزم  نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الأرز اليوم الاحد سعر الارز أسعار الارز الأرز المستورد أسعار الأرز الأبيض أسعار الأرز المعبأ

مواد متعلقة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

خبير لوائح: من حق الأهلي اللجوء إلى "فيفا" لفسخ التعاقد مع القندوسي

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية