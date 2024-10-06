أطعمة ومشروبات تحسن مزاجك، وتخلصك من التوتر والقلق

أطعمة لتحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية، تلعب الأطعمة التي نتناولها دورًا مهمًا في التأثير على صحتنا النفسية والجسدية، فبعض الأطعمة يمكن أن تساهم في تحسين المزاج، وتقليل القلق والتوتر، والشعور بالراحة النفسية.

يعود تأثير الأطعمة على الحالة النفسية إلى ما تحتوي عليه من مستويات الهرمونات والمواد الكيميائية في الجسم، مثل السيروتونين والدوبامين، اللذين يرتبطان بالشعور بالسعادة والاسترخاء.

أطعمة تحسن مزاجك وتقلل الشعور بالتوتر



أطعمة لمزاجك وراحتك

أشارت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن تأثير الغذاء على الصحة النفسية لا يقل أهمية عن دوره في تحسين الصحة الجسدية، واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والسكريات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية.



فيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لتحسين الحالة النفسية:



الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة واحدة من أكثر الأطعمة شهرة لتحسين المزاج. تحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بالفلافونويد، التي تساعد على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين المزاج. كما تساهم في زيادة إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تحسين الشعور بالسعادة والاسترخاء. من المفضل تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وقليل من السكر.



الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك مثل السلمون، التونة، والسردين مصادر غنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3. هذه الأحماض تلعب دورًا حيويًا في صحة الدماغ والوظائف العصبية، وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الأوميغا-3 يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن المزاج العام. الأوميجا-3 تعمل على تقليل التهابات الجسم، مما يساعد في تعزيز الشعور بالراحة النفسية.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان على المغنيسيوم والزنك وفيتامين E. هذه العناصر الغذائية أساسية لدعم صحة الدماغ والوقاية من التوتر والاكتئاب. المغنيسيوم على وجه الخصوص يعتبر مهدئًا طبيعيًا للجهاز العصبي، وقد يساعد في تحسين النوم وتقليل الشعور بالتوتر.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. كما يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم والفولات والفيتامينات B وC، التي تعتبر عناصر غذائية أساسية لتعزيز صحة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية. يحتوي الأفوكادو أيضًا على مضادات الأكسدة التي تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على الخلايا العصبية.

الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الشوفان، والكينوا يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم للحفاظ على استقرار المزاج. هذه الأطعمة تحتوي على الألياف والبروتين، وتساهم في تحسين الهضم وتوفير طاقة ثابتة على مدار اليوم، مما يقلل من الشعور بالتعب والإجهاد النفسي. تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على فيتامينات B، التي ترتبط بتحسين وظائف الدماغ وتعزيز الصحة النفسية.

الفواكه والخضروات الطازجة

تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساهم في تحسين صحة الدماغ وتعزيز الشعور بالراحة النفسية. الفواكه مثل التوت والموز تعتبر غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتقليل التوتر وتحسين المزاج. كما أن الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب تحتوي على فيتامينات B والمغنيسيوم، اللذين يسهمان في دعم الصحة النفسية.

أطعمة تحسن مزاجك

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على حمض أميني يسمى الثيانين، الذي يساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز واليقظة. الثيانين يعزز إنتاج الناقلات العصبية المهدئة مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساهم في تقليل الشعور بالقلق وتعزيز الاسترخاء. كما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية وتحسن صحة الدماغ بشكل عام.

الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة

تحتوي منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي والدماغ. صحة الأمعاء لها تأثير مباشر على الحالة النفسية، حيث أن الأمعاء والدماغ مرتبطان بشكل وثيق من خلال ما يعرف بمحور الأمعاء-الدماغ. تناول البروبيوتيك يمكن أن يساهم في تحسين المزاج وتقليل مشاعر القلق والاكتئاب.

البيض

البيض مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية، مثل البروتينات والدهون الصحية وفيتامين D والبيوتين. فيتامين D على وجه الخصوص يرتبط بتحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، خاصة في الفصول التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس. البيض يحتوي أيضًا على الكولين، وهو عنصر غذائي يساعد في إنتاج الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تحسين الوظائف الإدراكية والمزاج.

الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركومين، وهو مضاد قوي للأكسدة والالتهابات. الكركومين يعمل على زيادة مستويات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، مما يساهم في تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب. من المفيد إضافة الكركم إلى النظام الغذائي بشكل منتظم لتعزيز الصحة النفسية.

