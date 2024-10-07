شروط استخراج بطاقة CIB الائتمانية

كشف بنك التجاري الدولي عن الشروط اللازمة لاستخراج بطاقة CIB الائتمانية.

وقال البنك إن هناك عددًا من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية حيث تشمل القائمة ما يلي:

تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال.

تصدر لأعضاء هيئة التدريس.

برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني.



برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي للتقديم، يرجى تسجيل بيانات العملاء على موقع CIB الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

