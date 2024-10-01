الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

خطوات إعادة تفعيل اسم المستخدم في تطبيق الهاتف من cib

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

أوضح البنك التجاري الدولي cib أنه لإعادة تفعيل اسم المستخدم الخاص بالعملاء في تطبيق الهاتف فإنه لا بد من اتباع عدة خطوات.

وكشف البنك عن تفاصيل تلك الخطوات كما يلي:

1- اتصل على 19666

2- سجّل دخول / اشتراك على الخدمة التليفونية البنكية.

3- اختار رقم 3 (لإعادة تفعيل حساب خدمة الإنترنت البنكية والدعم الفني)

4- اختار رقم 1 (لإعادة تفعيل حساب خدمة الإنترنت البنكية)

5- أدخل الأرقام الستة عشر لبطاقة الخصم المباشر/البطاقة الائتمانية المفعّلة

6- أدخل الرقم السري للبطاقة والمكون من 4 أرقام

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية إصدار بطاقة “أون لاين” من خدمة المحفظة الذكية في CIB.

وأوضح البنك، أنه يمكن إصدار بطاقة أون لاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

 

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

 

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