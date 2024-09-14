خدمات القيمة المضافة من بنك التجاري الدولي

يوفر البنك التجاري الدولي. CIB مجموعة من خدمات القيمة المضافة لزيادة مبيعات العملاء وزيادة الإقبال على محلاتهم التجارية.

التقسيط

وهذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية تقسيط مشترياتهم من التاجر بما سيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على المتجر، وزيادة مبيعاته وأرباح صاحبه من عملاء البنك.

التحويل الديناميكي للعملة

تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

بوابة التاجر

هذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.