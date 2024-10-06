الدوري الإنجليزي، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره أستون فيلا على أرضية ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

ويدخل أستون فيلا مباراة مانشستر يونايتد بعد فوزه التاريخي الذي حققه على ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف، مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما نجا مانشستر يونايتد في من فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق بورتو البرتغالي بالتعادل 3 - 3 في الوقت القاتل من مواجهة الجولة الثانية في بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط : أوجارتي - كريستيان اريكسن - برونو فيرنانديز - أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - زيركزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة

وتقام مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 6 أكتوبر على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت hd1.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 7 نقاط فقط، حيث تعرض لثلاث هزائم حتى الآن.

ويسعي نادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل تحسين صورته ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في عهد المدير الفني الحالي تين هاج.

فيما يطمح أستون فيلا في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وخطف الثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.