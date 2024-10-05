آرسنال يعادل إنجاز مانشستر يونايتد التاريخي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال انتصارًا تاريخيًا على ضيفه ساوثهامبتون (3-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وتقدم فريق ساوثهامبتون بهدف سجله كاميرون أرتشر بالدقيقة (55)، قبل أن يحرز الجانرز آرسنال هدفين متتاليين، عن طريق كاي هافيرتز (58) وجابرييل مارتينيلي (69)، ثم اختتم بوكايو ساكا أهداف آرسنال (88).

آرسنال يلاحق ساوثهامبتون في قائمة مميزة

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أصبح آرسنال ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحقق الفوز رقم 400 على أرضه في المسابقة، بعد مانشستر يونايتد.

ورفع الفريق اللندني رصيده بهذا الانتصار إلى 17 نقطة، في المركز الثالث، بالتساوي مع مانشستر سيتي الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر.

أما ساوثهامبتون، فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.