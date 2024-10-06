NETFLIX تكشف عن اللقطات الأولى للفيلم الكوري Wall To Wall
أصدرت شبكة NETFLIX المقتطفات الأولى للممثل Kang Haneul والممثلة Yeom Hye Ran من فيلم Wall To Wall والذي لم يحدد موعد عرضه حتى الآن.
فيلم Wall To Wall
يدور فيلم Wall To Wall حول يو سونغ الذي يعمل كموظف عادي في الثلاثينيات من عمره، والذي نجح في شراء شقته الخاصة التي كانت حلم حياته، ولشراء الشقة، استخدم كل مدخراته، وحصل على قروض، حتي باع حقل الثوم الخاص بوالدته، وهو الآن يكافح من أجل سداد القروض ذات الفائدة المرتفعة، ومما يزيد الطين بلة أنه يعاني من الضوضاء المستمرة الصادرة عن الأرضيات المجاورة.
وبسبب الضجيج يدخل في مواجهات حادة مع جيرانه، ثم يتعاون U Sung مع جاره Jin Ho في الطابق العلوي للعثور على مصدر الأصوات، وفي الوقت نفسه، إيون هوا هي جارته المقيمة في المجمع السكني وتحاول الحفاظ على السلام في المبنى.
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