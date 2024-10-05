طارق الجناينى يعلن عن جزء ثان من فيلم الحريفة

أعلن المنتج طارق الجنايني عن البوستر الأول للجزء الثاني من فيلم الحريفة، من خلال حسابه الخاص على “فيسبوك”، والذي يقوم ببطولته نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم ترك، عبد الرحمن محمد، خالد الذهبي.

والحريفة 2 من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

تفاصيل الجزء الأول من الحريفة

يذكر أن الجزء الأول من فيلم الحريفة حقق نجاحا كبيرا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحا كبيرا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية ماجد، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخري، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.