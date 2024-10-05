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ثقافة وفنون

“إكس مراتي” يواصل تصدر شباك التذاكر بسينمات مصر بهذه الإيرادات

اكس مراتي،فيتو
اكس مراتي،فيتو

 

يواصل فيلم إكس مراتي  الذي يقوم ببطولته محمد ممدوح تصدر شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في صالات دور العرض بمصر.

إيرادات فيلم إكس مراتي 

 فيلم “إكس مراتي” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وحقق الفيلم فى آخر ليالي عرضه أمس الجمعة إيرادات وصلت لــ 483 ألف و238 جنيها.

 

وحقق فيلم إكس مراتي إيرادات قوية منذ بدء عرضه بسينمات مصر قبل 70 يوما، واقتنص إجمالي إيرادات يُقدر بقرابة الـ 86 مليون جنيه، محتلا بذلك المركز السادسة فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

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إيرادات فيلم أكس مراتي أمينة خليل وهشام ماجد إيرادات فيلم “إكس مراتي” أمينة خليل فيلم إكس مراتي

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