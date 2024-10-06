الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش في مواجهة هاري كين، التشكيل المتوقع لآينتراخت أمام بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونيخ اليوم الأحد، على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في الجولة السادسة من الدوري الألماني في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ 

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني كالتالي:

الحارس الأساسي: دوس سانتوس.

الدفاع: كريستنسن- توتا- روبن كوخ- آرثر ثياتي.

وسط الميدان: نوف- إلياس سخيري- لارسون- فارس شعيبي.

الهجوم: هوجو إيكيتيكي- عمر مرموش.

تشكيل بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

حراسة المرمى مانويل نوير

خط الدفاع جوشوا كيميتش- كيم مين جاي- دايوت أوباميكانو- ألفونسو ديفيز

خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش- جمال موسيالا- لوين جوريتسكا

خط الهجوم سيرجي جنابري- هاري كين- كينجسلي كومان

وتعادل بايرن ميونخ في الجولة الماضية على أرضه أمام باير ليفركوزن (1-1) على الرغم من امتلاك العملاق البافاري للفرص الأفضل في اللقاء.

وبعد السقوط الأوروبي الأخير أمام أستون فيلا بهدف دون رد، يحتاج البايرن للرد ولا توجد فرصة أفضل من مواجهة الغد، في ظل السجل التاريخي المميز الذي يتمتع به العملاق البافاري.

ويملك النادي البافاري إحصائية مميزة، إذ لم يخسر كبير ألمانيا في أيّ مباراة من آخر 17 مباراة في الدوري الألماني عندما يلتقي مع صاحب المركز الثاني وهو متصدر للدوري إذ نجح في تحقيق الفوز في مباراة وتعادل في ستة لقاءات.

وفاز بايرن بجميع مبارياته الخمس في الدوري الألماني، وسجل 17 هدفًا واستقبل أربعة أهداف فقط، وهي أرقام قياسية تجعله أفضل فريق هجوميًا وثالث أفضل فريق دفاعي في الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ بايرن ميونيخ تشكيل بايرن ميونخ جوشوا كيميتش جمال موسيالا سيرجي جنابري عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت فوز مرموش

مواد متعلقة

نجم ريال مدريد يعلن إصابته بالرباط الصليبي

آينتراخت فرانكفورت يواجه بايرن ميونيخ في قمة نارية بالدوري الألماني

مواعيد مباريات اليوم 5- 10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

سيراميكا يكشف سر فشل انتقال بيكهام للزمالك

بالأدلة، وكيل قندوسي يدافع عن تصريحات اللاعب ضد الأهلي

هجوم ناري من وكيل القندوسي السابق على اللاعب بعد حديثه عن الأهلي (فيديو)

شادي محمد يرد على مشاركة لاعبة موقوفة بمباراة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

تعادل سلبي بين فالنسيا وليجانيس بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يرتفع 7 جنيهات اليوم

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

إسرائيل تخلي مناطق واسعة شمال غزة تمهيدا لعملية عسكرية

السكك الحديدية تبدأ إعداد جداول التشغيل النهائية لخط قطار سيناء

استعدادا للتشغيل الرسمي.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار سفنكس الدولي

حبس المتهم بإطلاق النار على عامل في الدقي

عقوبة تزوير أختام المصالح الحكومية

منوعات

المزيد

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية