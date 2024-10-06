تشكيل نيس المتوقع ضد باريس سان جيرمان، وموقف محمد عبدالمنعم

يحتضن ملعب "أليانز ريفييرا" مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل نيس المتوقع ضد باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: يوسف نداييشيميي، مويس بومبيتو، دانتي.

خط الوسط:جوناثان كلاوس، بابلو روزاريو، تانجي ندومبيلي، توم لوشيت.

خط الوسط الهجومي: إيفان جيساند، جيريمي بوجا.

خط الهجوم: يوسوفا موكوكو.

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي



تنطلق مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي



تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويأمل محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، رفقة نيس، أمام حامل لقب الدوري الفرنسي حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من الأهلي.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، في حين أن نيس لديه 8 نقاط في المركز التاسع.