نجم ريال مدريد يعلن إصابته بالرباط الصليبي

أعلن داني كارفاخال، نجم وقائد ريال مدريد، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفوز 2-0 على فياريال، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو.

وقال كارفاخال، عبر حسابه على "إنستجرام": "تم تأكيد إصابتي بتمزق خطير في الرباط الصليبي، وسأضطر لإجراء عملية جراحية، والبقاء بعيدا عن الملاعب لبضعة أشهر".

وأضاف: "أنا متحمس بالفعل لبدء عملية التعافي، والعودة أقوى من أي وقت مضى.. أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر بالكثير من الحب والتقدير".



وتعرض كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، لإصابة قوية بعد التحام مع يريمي بينو، لاعب فياريال، خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصرخ كارفاخال بصوت عال، مما دفع زملاءه للإشارة إلى ضرورة تدخل الجهاز الطبي.

وخرج الدولي الإسباني من الملعب محمولا على نقالة، وسط تصفيق الجماهير.