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ثقافة وفنون

"مارس اليوجا وعيش سعيدا" ندوة بمكتبة المستقبل غدا

مكتبة المستقبل، فيتو
مكتبة المستقبل، فيتو

 تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة فى السابعة من مساء غد الاثنين ندوة عن رياضة اليوجا.

يقدم الندوة الدكتور ناجي طوبيا، دكتوراه فى الصحة النفسية وإدارة العلاقات الإنسانية، خبير فى علاج حالات الرهاب والوسواس القهري والاكتئاب.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إنه على الرغم من نشأة رياضة اليوجا وانتشارها في الهند منذ آلاف السنين، إلا أن شعبيتها أصبحت متزايدة في العديد من دول العالم، وسواء كان ارتفاع شعبية اليوجا مؤخرًا قد حدث نتيجة زيادة في مستويات الضغط النفسي، فهي تحمل العديد من الفوائد لأولئك الذين يدمجونها في حياتهم اليومية.

 

 محاور الندوة سوف تتناول تاريخ اليوجا، ومدارس اليوجا، ومبادئ اليوجا، أوضاع اليوجا، التنفس اليوجى وفوائده، الطاقة داخل الإنسان وكيفية تنشيطها، تمارين الضحك، التأمل اليوجى وأهميته، تدريبات بسيطة على الكراسى مع التنفس والتأمل.

وفى سياق متصل نظمت مكتبة المستقبل أمس السبت زيارة للمكتبة المتنقلة إلى “مركز شباب التجمع الأول”، حيث تم تقديم أنشطة متنوعة للأطفال ومعلومات عن انتصارات أكتوبر العظيمة “ ورشة تلوين، حكاية قصة، وقراءة حرة”.

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مكتبة المستقبل ناجي طوبيا الدكتور نبيل حلمي رياضة اليوجا

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