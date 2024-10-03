مكتبة الإسكندرية تطلق حكايات العم قطامش

تنظِّم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، سلسلة "حكايات العم قطامش"، للشاعر والكاتب ياسر قطامش.

وتبدأ أولى الحكايات بـ "فنجان شاي مع شوقي بك أمير الشعراء"، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.



حكايات العم قطامش هي سلسلة من الحكايات عن الجوانب الحياتية للشعراء والكتاب، تمتزج فيها قصصهم الشخصية مع رحلاتهم الإبداعية، لتكشف عن الجوانب الإنسانية التي غالبًا ما تبقى خلف الكواليس.

يروي قطامش بأسلوبه الساخر كيف كان يتعامل هؤلاء العظماء مع تحديات الحياة اليومية، وكيف تأثرت أعمالهم بأحداث بسيطة أو مواقف طريفة. في كل حكاية، يظهر جانب مختلف من حياة الكتاب والشعراء، بدءًا من لحظات الإلهام الغريبة، مرورًا بالمواقف المختلفة أثناء الكتابة، وصولًا إلى الصداقات والمنافسات التي أثرت في مسيرتهم الأدبية.



تستعرض السلسلة حكايات منسية عن شخصيات تركت أثرًا عميقًا في الأدب العربي والعالمي، مع التركيز على العواطف التي رافقتهم في رحلتهم. فنرى كيف أن صراعهم مع الفقر أو المرض أو حتى الحب كان جزءًا لا يتجزأ من أعمالهم، وكيف أن لحظات الضعف والتردد كانت في كثير من الأحيان دافعًا لإبداعهم.



جدير بالذكر أن ياسر قطامش، شاعر وكاتب مصري، له بصمة مميزة في عالم الأدب والشعر. تخصص قطامش في نمط فريد من الشعر الساخر، ألا وهو الشعر الحلمنتيشي، الذي يجمع بين الفصحى والعامية المصرية.



أصدر ياسر العديد من المؤلفات، بلغت ٤٥ كتابًا، منها ١٥ ديوانا شعريا، بدأها بديوان: "قدمت للحب استقالة" عام 1990، واختتمها بديوان "منمنمات قطاميشي بالفصحى والحلمنتيشي" عام 2018، كما اشتهر بكتاباته الساخرة وقصائده التي نشرت في صحف عدة.