خطوط قطارات الصعيد الأعلى تأخيرا اليوم

قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الأحد، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة بعض اعمال الصيانة.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

ثالثا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.