الأحد 06 أكتوبر 2024
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اقتصاد

7 أسباب وراء الأصوات المزعجة من محركات السيارات

سيارات
سيارات

أصوات السيارة، ينبعث من السيارات أصواتا غريبة عند التسارع والسير مسافات طويلة، لم يعلمها قائدى السيارات أسبابها ويتجاهلها الآخرين، مما تسبب فى توقف السيارة بشكل مفاجئ على الطرق العامة،  بسبب عطل فى أجهزة استشعار السيارة وأدوات إلكترونية تعمل على جمع البيانات بشكل مستمر حول الظروف الداخلية والخارجية لسيارتك.


ونرصد فى التقرير التالى خطوات الحفاظ على تشغيل كل شيء بأمان فى السيارة من خلال تحويل التغيرات الفيزيائية والكيميائية إلى نبضات كهربائية وهى:-


1 – مستشعر الأكسجين  تتلقى وحدة التحكم في المحرك هذه المعلومات. وباستخدام التغذية الراجعة، تقوم بضبط خليط الهواء والوقود. ويضمن مستشعر الأكسجين في السيارة تشغيل المحرك بكفاءة.

 

2 – مستشعر الضغط المطلق للمجمع MAP
نقل معلومات الضغط الحيوية إلى مشعب المحرك، على عكس مستشعر تدفق الهواء الداخل، يستخدم مستشعر MAP الاستشعار غير المباشر لتحديد حجم الهواء الداخل.

3 – مستشعر تدفق الهواء الشامل MAF
يقيس كمية الهواء الداخل إلى السيارة. تُستخدم هذه المعلومات لحساب كمية الوقود التي يجب حقنها لتحقيق أفضل احتراق ممكن.

4 – مستشعر موضع الخانق TPS
من أهم مستشعرات السيارة، ويُستخدم هذا لقياس زاوية رفرف الخانق الموجود على جسم الخانق. ويمنع هذا الخانق اللزج من ضخ طن من الوقود إلى المحرك في حالة وجود مشكلة بين الدواسة والخانق.

5 – مستشعر سرعة العجلات ABS
يسجل مستشعر سرعة العجلة في نظام ABS سرعة دوران العجلة ويرسل المعلومات إلى كمبيوتر نظام ABS. أثناء التوقف الطارئ، يستخدم كمبيوتر نظام ABS البيانات من مستشعر نظام ABS لمنع قفل الفرامل.

6 – مستشعر مستوى سائل التبريد
تسخن سيارتك إذا لم يكن هناك ما يكفي من سائل التبريد بداخلها. ولهذا السبب، تحتوي أغلب السيارات على مستشعر مستوى سائل التبريد. تمنع هذه المستشعرات أي مشاكل تتعلق بسائل التبريد أثناء القيادة.


7 – مستشعر سرعة ناقل الحركة
يستخدم مستشعر سرعة ناقل الحركة دوران عمود الإخراج لحساب سرعة الطريق. وللتشغيل الدقيق، يتعاون مع مستشعرات سرعة العجلات.

8 – مستشعر موضع العمود المرفقي
جزء متعدد الأغراض يتتبع معلمات المحرك المختلفة. وتشمل هذه ضبط توقيت الإشعال، واكتشاف سرعة دوران المحرك، وتقييم سرعة المحرك. يزيل هذا المستشعر الحاجة إلى توقيت الموزع اليدوي من خلال القيام بهذه المهام.

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