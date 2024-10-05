السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات، تعرف عليها

قطار
قطار
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قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تعديل تشغيل بعض القطارات بداية من اليوم السبت لخدمة الركاب وتقديم أعلى مستوى خدمة لهم على مدار العام.

تعديل هذه المواعيد 

وقررت الهيئة تعديل الآتي:

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 / 10 / 2024 تعديل تركيب قطار 129 طنطا / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالى، وتعديل تركيب قطار 1212 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالى، وتعديل تركيب قطار 808 المنصورة / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالى.

وتؤكد الهيئة على أنها تسعى دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب.

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