السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات، تعرف عليها

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تعديل تشغيل بعض القطارات بداية من اليوم السبت لخدمة الركاب وتقديم أعلى مستوى خدمة لهم على مدار العام.

تعديل هذه المواعيد

وقررت الهيئة تعديل الآتي:

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 / 10 / 2024 تعديل تركيب قطار 129 طنطا / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالى، وتعديل تركيب قطار 1212 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالى، وتعديل تركيب قطار 808 المنصورة / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالى.

وتؤكد الهيئة على أنها تسعى دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب.

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