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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يواجه بايرن ميونيخ في قمة نارية بالدوري الألماني

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونيخ اليوم الأحد، على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في الجولة السادسة من الدوري الألماني في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتعادل بايرن ميونخ في الجولة الماضية على أرضه أمام باير ليفركوزن (1-1) على الرغم من امتلاك العملاق البافاري للفرص الأفضل في اللقاء.

وبعد السقوط الأوروبي الأخير أمام أستون فيلا بهدف دون رد، يحتاج البايرن للرد ولا توجد فرصة أفضل من مواجهة الغد، في ظل السجل التاريخي المميز الذي يتمتع به العملاق البافاري.

ويملك النادي البافاري إحصائية مميزة، إذ لم يخسر كبير ألمانيا في أيّ مباراة من آخر 17 مباراة في الدوري الألماني عندما يلتقي مع صاحب المركز الثاني وهو متصدر للدوري إذ نجح في تحقيق الفوز في مباراة وتعادل في ستة لقاءات.

وفاز بايرن بجميع مبارياته الخمس في الدوري الألماني، وسجل 17 هدفًا واستقبل أربعة أهداف فقط، وهي أرقام قياسية تجعله أفضل فريق هجوميًا وثالث أفضل فريق دفاعي في الدوري.
 

 

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