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رياضة

ريال مدريد يتخطى فياريال بثنائية في الدوري الإسباني (فيديو وصور)

ريال مدريد وفياريال،فيتو
ريال مدريد وفياريال،فيتو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره فياريال بنتيجة 2-0 في  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق فالفيردي من تصويبة قوية في الدقيقة 14، وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 73. 

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:"

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.


خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام مودريتش.

 

خط الهجوم:  كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 

وبتلك النتيجة يواصل ريال مدريد احتلاله المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يظل فياريال متواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال 
 

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، جاكوبو.

خط الوسط:  جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، وإندريك.

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