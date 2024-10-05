مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بالمنشآة فى سوهاج
لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره بمكان غير مخصص لعبور المشاة بمركز المنشآة جنوب محافظة سوهاج.
اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بوفاة شاب أسفل عجلات قطار
تلقي اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من مأمور شرطة المنشاة بلاغا من ناظر المحطة بدهس قطار لشاب أثناء مروره قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
وبالانتقال لموقع الحادث تبين الجثة لشاب يدعي "محمد.ن.س وشهرته سفروت " 16 عاما مقيم دائرة مركز المنشاة حيث تصادف أثناء مروره في الصباح الباكر قضبان السكة الحديد متجها إلي الناحية الغربية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أن مر قطار روسي قادما من أسوان اصطدم به القطار مما أدي لوفاته في الحال.
تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفي المركزي وصرحت النيابة بدفن الجثمان واستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.
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