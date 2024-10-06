نائب حزب الله: العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برا والمقاومة تجبره على التراجع
حزب الله، قال النائب عن حزب الله اللبناني حسين الحاج حسن: إن العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برًا لكن بسالة المقاومة تجبره على التراجع.
السبب وراء عدم وقف إطلاق النار
وأكد فى تصريحات إعلامية، أن الانسداد الحالي في المفاوضات وعدم وقف إطلاق النار سببه غطرسة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال والتغطية السياسية الأمريكية له.
مصابي جيش الاحتلال
واعترف جيش الاحـتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه امس السبت، بإصابة 47 جنديا بينهم 5 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية
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