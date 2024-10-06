الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نائب حزب الله: العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برا والمقاومة تجبره على التراجع

مقاتلي حزب الله اللبناني،
مقاتلي حزب الله اللبناني، فيتو

حزب الله، قال النائب عن حزب الله اللبناني حسين الحاج حسن: إن العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برًا لكن بسالة المقاومة تجبره على التراجع.

 

السبب وراء عدم وقف إطلاق النار 

وأكد فى  تصريحات إعلامية، أن الانسداد الحالي في المفاوضات وعدم وقف إطلاق النار سببه غطرسة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال والتغطية السياسية الأمريكية له.

 

مقتل وإصابة 95 جنديا، جيش الاحتلال يكشف خسائره في المعارك مع حزب الله

إعلام عبري: اندلاع 135 حريقا بشمال إسرائيل بسبب قصف حزب الله

 

مصابي جيش الاحتلال 

واعترف جيش الاحـتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه امس السبت، بإصابة 47 جنديا بينهم 5 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية

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