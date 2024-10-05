اعتقلت شرطة العاصمة الإيطالية 38 شخصا خلال مظاهرة لدعم فلسطين في روما، والتي تصاعدت إلى اشتباكات مع الشرطة، أصيب خلالها 24 عنصرا من القوات الأمنية.

إيطاليا تعتقل 38 شخصا خلال مظاهرة داعمة لفلسطين في روما





وقال المتحدث باسم الشرطة إنه "تم إحضار 38 شخصا من مدن مختلفة إلى قسم الشرطة، وصدرت بحقهم أوامر بالطرد من روما، وأصيب 20 عنصرا من الشرطة و4 من أفراد الحرس المالي".

وذكرت صحيفة "بوست" أن ثلاثة متظاهرين ومصورين اثنين أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

الشرطة الإيطالية استخدمت خراطيم المياه لتفريق المظاهرة



وأفادت تقارير في وقت سابق أن الشرطة الإيطالية استخدمت خراطيم المياه لتفريق المظاهرة في وسط روما بعد أن حاول المشاركون فيها اختراق الطوق وبدأوا في رشق الشرطة بالحجارة والزجاجات.