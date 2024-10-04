9 شهداء في قصف للاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة

استشهد 9 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال القيادي بحركة حماس في طولكرم زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي في الساعات الأخيرة من أمس الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس إن 18 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

كما قال بيان جيش الاحتلال «الجيش والشاباك قضيا على قائد الشبكة التابعة لحماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك بالإضافة إلى تصفية قادة بارزين آخرين في الشبكة».