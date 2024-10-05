ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41825 شهيدا

نشرت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، أحدث إحصاء لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع حيث بلغ عدد الشهداء 41825، والمصابين 96910.

وجاء في تقرير الوزارة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و66 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.