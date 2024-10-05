إعلام عبري يكشف سبب إرسال واشنطن قائد القيادة الوسطى لإسرائيل

قال إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، إن واشنطن قررت إرسال قائد القيادة الوسطى لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع إسرائيل بشأن ردها.

سر إرسال قائد القيادة الوسطى الأمريكية لإسرائيل

وأوضح الإعلام العبري: أن واشنطن تسعى للتأكد من أن الرد الإسرائيلي لن يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى حرب إقليمية

وكشف موقع واللا العبري عن مستشفى زيف بصفد: وصول 110 جرحى بينهم جنود جراء التصعيد وإطلاق صواريخ ومسيرات في الأيام الأخيرة من الجنوب اللبناني.

ثمن باهظ للحرب تدفعه إسرائيل

من جانبه قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب لها ثمن باهظ وقد فقدنا 11 من جنودنا في مواجهات وهجوم بمسيرات.

استعداد الاحتلال الإسرائيلي



وأكد: قواتنا منتشرة ومستعدة لأي تطورات في ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.

تدمير أهداف لحزب الله



وأضاف: دمرنا 2000 هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض ودمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل.

