محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة سبل التعاون وإقامة سوق اليوم الواحد

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له من السفارة الإيطالية وذلك لبحث سبل التعاون والعلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور، ماريو بسكوالي قنصل إيطاليا الفخري، والدكتور/ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وياسمين البنداري من السويدي جروب ومندوبي من شركة كولدريتي Coldiretti الإيطالية.

وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية السفير على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات المصرية الإيطالية، ومؤكدًا حرصه على زيادة العلاقات بين الجانبين، وأن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أي تحديات في سبيل تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بفكرة إقامة سوق اليوم الواحد في الإسكندرية، مقترحًا أن يقام السوق في نهاية شهر أكتوبر الحالي حيث تستضيف الإسكندرية " يوم المدن العالمي " بحضور 122 وفد من جميع أنحاء العالم وأن هذه المناسبة سوف تكون فرصة رائعة للترويج ل farm’s market وللمنتجات الإيطالية التي سوف يتم عرضها بأسعار جيدة وجودة عالية.

ومن جانبه؛ أكد السفير أن سوق اليوم الواحد منتشر بشكل كبير في أوروبا وأنه ليس مجرد سوق لبيع المنتجات بجودة عالية وسعر مناسب ولكن له أيضا بعد اجتماعي حيث يقوم القائمين على السوق بعرض منتجاتهم بشكل أنيق ويتم تكراره كل أسبوع مما يخلق علاقة جيدة بين المستهلك والمزارع.







وأوضح المحافظ أننا نحتاج برامج لتدريب الشباب في مصر وأن تجربة مدرسة الدون بوسكو في الإسكندرية هي خير دليل على نجاح التجربة الإيطالية في مجال التدريب المهني للشباب المصري وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وأنه في حال فتح مدرسة أخرى لإعداد الشباب المصري سيكون من الأفضل أن تكون ضمن منطقة صناعية وقريبة من المترو الجديد الذي سوف يتم افتتاحه لتسهيل ذهاب الطلاب وعودتهم إليها.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا التذكارية.