السبت 05 أكتوبر 2024
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افتتاح صالة الكاراتيه بنادى طوخ الرياضى

افتتاح اكااديمية
افتتاح اكااديمية للكاراتية بالقليوبية، فيتتو

شهد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية  افتتاح صالة الكاراتيه بنادى طوخ الرياضى مساء اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، علاء الجزار مدير إدارة طوخ، المهندس مصطفى فوزى أمين صندوق النادى، سامى بدير المدير التنفيذي، الكابتن محمد راغب المدير الفنى لأكاديمية وانكان الكاراتيه.. 

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افتتاح أكاديمية للكاراتية بطوخ

تضمنت فعاليات الافتتاح كلمات ترحيبية وعروض لفرق الكاراتيه بالنادى، وعلى هامش الحفل تفقد الدكتور وليد الفرماوي معرض السلع  والأدوات المنزلية للعاملين بالقطاع الحكومى وأصحاب المعاشات المنفذ من خلال التعاون بين بنك مصر والنادى

 ويذكر أن صالة الأنشطة بنادى طوخ تم طرحها للإيجار لأكاديمية وانكان للكاراتيه لمدة 3 سنوات، فى إطار العمل على استغلال المساحات الشاغرة، بما يساهم فى زيادة الموارد المالية للنادي لتكثيف الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء.

ومن جانبه، توجه الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بالشكر لمجلس إدارة النادى وأولياء أمور اللاعبين، مؤكدا على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم الأندية الشعبية، والعمل على تكثيف البرامج والأنشطة داخلها، والتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

 وأضاف الفرماوي ان وجود صالة الأنشطة والألعاب القتالية بنادى طوخ تأتي كخطوة هامة لزيادة عدد المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف العديد من المواهب الرياضية  .

  يذكر أن  فعاليات وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية  تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام  الشباب والرياضة بالقليوبية  .

 

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