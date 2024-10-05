السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

تحرير 3 محاضر لحرق قش الأرز في البحيرة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

تابع كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة بالبحيرة، جهود الوحدات المحلية بعدد من الملفات، وذلك من داخل الشبكة الوطنية لمركز السيطرة والتحكم بالديوان العام برئاسة وهدان السيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات والعمل على تحسينها والارتقاء بها. 

تحرير 3 محاضر خلال متابعة بلاغات حرق قش الأرز 


حيث تم تحرير 3 محاضر خلال متابعة بلاغات حرق قش الأرز لمكافحة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، كما تم متابعة حملات النظافة التي يتم تنفيذها بجميع القرى والمدن على مستوى المحافظة ، وأعمال التخلص من المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للشوارع والميادين. 

 

التأكد من القضاء على إزالة التعديات في المهد


بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتأكد من القضاء عليها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظا على حق الدولة والرقعة الزراعية.

 

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