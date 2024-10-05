السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

برلماني روسي: الناتو لن يقبل عضوية أوكرانيا دون انتهاء النزاع

الناتو، فيتو
الناتو، فيتو

قال العضو في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف: إن حلف الناتو لا يستطيع قبول أوكرانيا عضوا من دون انتهاء النزاع مع روسيا.

  الناتو لا يستطيع قبول أوكرانيا بدون انتهاء النزاع


 وكتب بوشكوف في منشور على "تلجرام"، أن "الناتو يبحث عن صيغة قبول أوكرانيا في الحلف بدون الأراضي التي أصبحت جزءا من روسيا".

 وتابع إن "أي صيغة لضم أوكرانيا إلى الحلف متعلقة بشكل مباشر بوقف القتال،  لكن الناتو لا يستطيع حل هذه المشكلة بدون روسيا، وروسيا توافق على المفاوضات فقط بشرط استبعاد عضوية أوكرانيا في الناتو، مشيرا إلى أن مواقف روسيا والغرب متنافرة هنا".

  الغرب يضطر لقبول أوكرانيا وهي في حالة حرب 

وأضاف أن الغرب يضطر لقبول أوكرانيا في حالة حرب مع كل ما يترتب على ذلك من العواقب، أو رفض قبولها بهدف توفير إمكانية للمفاوضات، ما قد يتضارب مع أهداف الناتو المعلن عنها".

واعتبر أن  الحلف لا يريد أن يفعل الخيارين، ولهذا السبب فإن الناتو ربما لن يقوم بأي شيء غير مناقشة هذه المسألة".

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الحرب الروسية أليكسي بوشكوف روسيا عضوية أوكرانيا في الناتو مجلس الاتحاد الروسي

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