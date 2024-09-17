مقاتلات حلف الناتو تنطلق لمواجهة سرب طيور

أفادت القوات الجوية اللاتفية، اليوم الثلاثاء، بأنها أرسلت مقاتلات من مهمة دورية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب جسم مجهول على الحدود البيلاروسية، تبين أنه كان سربًا من الطيور.

وذكرت القوات في بيان لها: "في الساعة 09.00 من صباح اليوم الواقع في 17 سبتمبر، اكتشف سلاح الجو جسما طائرا مجهول الهوية اقترب من الحدود اللاتفية البيلاروسية وعبرها إلى أراضي منطقة داوجافبيلس، وانطلقت مقاتلات من مهمة دورية في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وكانت تجري مسحا للمنطقة ولم يتم اكتشاف أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي سوى سربا من الطيور".

وتعتبر جمهورية لاتفيا (من دول البلطيق) جمهوريات سوفيتية سابقة، وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.