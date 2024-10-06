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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 06 - 10 -2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار  نهارًا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري

حالة الطقس غدا الأحد 6-10-2024 في محافظة الفيوم


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23
 
 

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