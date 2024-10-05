السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوكاسل يتعادل مع إيفرتون سلبيا في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل وإيفرتون
نيوكاسل وإيفرتون

تعادل فريق نيوكاسل مع نظيره إيفرتون سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعدما تصدى لها بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

تشكيل نيوكاسل أمام إيفرتون 

Newcastle United v Everton Starting XI: Pope, Trippier, Schär, Joelinton, Tonali, Gordon, Barnes, Hall, Murphy, Burn, Bruno G.

تشكيل إيفرتون أمام نيوكاسل 

الصورة

ليفربول يفوز على بورنموث ويتصدر الدوري الإنجليزي 

وفي نفس الجولة فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

 

وأحرز هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا  في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

 

بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

مانشستر سيتي يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فولهام اللاعب أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، فيما سجل ماتيو كوفاسيتش هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 32 و47، قبل أن يسجل دوكو الهدف الثالث للسيتيزن، وقلص كارفاليو الفارق بهدف لفولهام في الدقيقة 88 قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

عودة طارق مصطفى وعلي ماهر من المغرب بعد حضور دورات الرخصة التدريبية برو

الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادا لـ السوبر المصري (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

نيوكاسل إيفرتون نيوكاسل وإيفرتون الدوري الانجليزي مباراة نيوكاسل وإيفرتون

مواد متعلقة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

النصر يفوز على العروبة بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي (صور)

بتوصية ألمانية، طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية

الهلال والأهلي بالقوة الضاربة في كلاسيكو الدوري السعودي

بعد إصابته قبل السوبرالإفريقي، تدريبات خاصة لـ محمد صبحي في مران الزمالك

برونزية تاريخية، الجودو المصري يسجل ظهوره الثاني في بطولات العالم للشباب

مجلس الزمالك يطالب لاعبي الفريق ببطولة السوبر المحلي

مران الزمالك، جلسة خاصة بين عبد الواحد السيد وأحمد فتوح

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

بعد تصريحات قندوسي، أول تعليق من بلعيد بشأن فشل انتقاله إلى الأهلي

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية