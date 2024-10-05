نيوكاسل يتعادل مع إيفرتون سلبيا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق نيوكاسل مع نظيره إيفرتون سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعدما تصدى لها بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

تشكيل نيوكاسل أمام إيفرتون

تشكيل إيفرتون أمام نيوكاسل

ليفربول يفوز على بورنموث ويتصدر الدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

مانشستر سيتي يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فولهام اللاعب أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، فيما سجل ماتيو كوفاسيتش هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 32 و47، قبل أن يسجل دوكو الهدف الثالث للسيتيزن، وقلص كارفاليو الفارق بهدف لفولهام في الدقيقة 88 قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 3-2.