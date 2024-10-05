السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عودة طارق مصطفى وعلي ماهر من المغرب بعد حضور دورات الرخصة التدريبية برو

طارق مصطفى وعلي ماهر،
طارق مصطفى وعلي ماهر، فيتو

عاد مساء اليوم السبت علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، وطارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي قادمين من المغرب، وذلك بعد حضورهما الدورات التدريبية الخاصة بالمرحلة الثالثة من دورات الرخصة التدريبية برو.

ويمثل الثنائي مصطفى وماهر مصر بالدورة التدريبية برو

 

 

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري  تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له الثلاثاء الماضي لتبدأ أمس الجمعة الرابع من أكتوبر وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر.

 

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

طارق مصطفى وعلي ماهر يتوجهان إلى المغرب من أجل الرخصة "برو"

المصري يبدأ فترة إعداده الجمعة قبل السفر إلى المغرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طارق مصطفى علي ماهر الرخصة التدريبية برو برو النادي المصري البنك الاهلي

مواد متعلقة

برينتفورد يزيد أوجاع وولفرهامبتون ويفوز بخماسية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على وولفرهامبتون 4-2 في الشوط الأول

بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي (صور)

الدوري الألماني، أوجسبورج يتقدم على مونشينجلادباخ بهدف في الشوط الأول

فوز بيراميدز وهزيمة المصري، نتائج مباريات الجولة الأولى بدوري الكرة النسائية

تأجيل معسكر بيراميدز في تركيا لهذه الأسباب

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

الدوري السعودي، الوحدة يتعادل مع الفيحاء 2-2

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

بعد تصريحات قندوسي، أول تعليق من بلعيد بشأن فشل انتقاله إلى الأهلي

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية