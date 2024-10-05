عودة طارق مصطفى وعلي ماهر من المغرب بعد حضور دورات الرخصة التدريبية برو

عاد مساء اليوم السبت علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، وطارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي قادمين من المغرب، وذلك بعد حضورهما الدورات التدريبية الخاصة بالمرحلة الثالثة من دورات الرخصة التدريبية برو.

ويمثل الثنائي مصطفى وماهر مصر بالدورة التدريبية برو

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له الثلاثاء الماضي لتبدأ أمس الجمعة الرابع من أكتوبر وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر.

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.