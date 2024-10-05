أحمد ماجد يتعاقد على مسلسل "فهد البطل"
تعاقد الفنان أحمد ماجد على المشاركة في مسلسل فهد البطل، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويشارك به في السباق الرمضاني المقبل.
ويعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل.
تفاصيل مسلسل فهد البطل
وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي مع آخرين.
وبعد التطاول على شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة، مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.
وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنانة ميرنا نور الدين.
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