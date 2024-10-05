مقتل وإصابة 95 جنديا، جيش الاحتلال يكشف خسائره في المعارك مع حزب الله

اعترف جيش الاحــتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بإصابة 47 جنديا بينهم 5 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إن 9 جنود قتلوا وأصيب 86 آخرين من بينهم 16 في حالة خطرة منذ بداية العملية البرية عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وأمس الجمعة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، بمقتل جنديين وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

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