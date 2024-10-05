"إنترنت الأشياء" ورشة عمل في نقابة المهندسين بالإسكندرية

أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ووكيل نقابة المهندسين المصرية من خلال لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد، ورشة عمل "إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات المرتبطة بها " لمدة يومين، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) التابعة لوزارة الاتصالات.



تناولت الورشة موضوعات متقدمة، وذلك تمهيدًا لإقامة اليوم الثالث من الورشة داخل معامل الهيئة ببرج العرب خلال الأيام القادمة

قال المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة: إن هذه الورشة تعد جزءًا من سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مهارات المهندسين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الابتكار والتطوير في قطاع الإلكترونيات والاتصالات والتي تستهدف تطوير مجالات الصناعة المختلفة في إطار خطة لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة في ذلك الشأن. ومن المتوقع أن يواصل المشاركون استكمال تدريباتهم العملية في اليوم الثالث المقرر عقده بمعامل هيئة ITIDA في برج العرب.

ركز اليوم الأول: على تقديم نظرة شاملة حول إنترنت الأشياء، بدايةً بتعريف هذا المفهوم وتاريخ تطوره، مرورًا بتوضيح المكونات الأساسية لنظام IoT. كما تم شرح دور الأجهزة المدمجة وأجهزة إنترنت الأشياء والشبكات اللاسلكية في هذه التقنية. قدم المشاركون أيضًا شرحًا عن منصات الـIoT المختلفة وتطبيقاتها المتعددة، مع التركيز على ميزات ومواصفات لوحة التحكم ESP32 وأسباب تفضيلها على نظيرتها ESP8266 في بعض التطبيقات.

واليوم الثاني: خُصص اليوم الثاني لمراجعة برمجة Arduino كتمهيد لاستخدام لوحة التحكم ESP32، حيث تم تقديم تجربة بسيطة لتطبيق عملي باستخدام ESP32،كما شمل اليوم شرحًا لأنواع شبكات Wi-Fi المختلفة وعمليات الاتصال بها. تعلم المشاركون كيفية الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام ESP32، والحصول على عنوان IP خاص به، وأُختتمت الجلسة بتطبيقات على استخدام ESP32 في الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام واجهة Remote XY.