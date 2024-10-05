بايدن يكشف حقيقة تواصله مع نتنياهو بشأن الرد على الهجوم الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الرد على الهجوم الإيراني، وذلك وفقا لنبأ عاجل.

من جانبه صرح إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي: بأن إيران تشكل دائما تهديدا للبلاد.



استعداد إسرائيل للهجوم على إيران

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الجبهات ويستعد لعملية كبيرة في إيران.

رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

وأكد الإعلام العبري، أن الرد على إيران قد لا يمنع هجوما إيرانيا آخر على إسرائيل.

الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية الإيرانية

من جانبه قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن الرد الإسرائيلى على الضربات الصاروخية الإيرانية وارد بدرجة كبيرة إن لم يكن أكيد، ولكن حجم الضربة هو ما سيحدد شكل السيناريو القادم بين إيران وإسرائيل فإذا كانت الضربة الإسرائيلية قاصرة على ضربات بالطيران أو الصواريخ لبعض المناطق سيكون الأمر عاديا.