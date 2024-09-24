رئيس مياه القناة يتفقد سير العمل بمحطتى مياه أبوعارف الجديدة والقديمة بالسويس (صور)
أجرى اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جولة تفقدية بقطاع السويس، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.
تنفيذ خطة الجولات
وذلك فى إطار خطة الجولات الميدانية لمواقع العمل على مستوى محافظات القناة الثلاثة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التشغيل القياسي للمحطات وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
تفقد محطة مياه ابو عارف
حيث تفقد رئيس الشركة محطة مياه أبو عارف الجديدة التي تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف م3/ يوم لخدمة عدد من المناطق الواقعة ما بين منطقة أبو عارف وحتى النفق منها منطقة الألبان القديمة، وكفر حودة وعمر بن الخطاب وأبو عارف، وقرية عامر وقرية العمدة وأبوسيال ومحمد عبده والألبان الجديدة.
متابعة مكونات المحطة
وتضمنت الزيارة تفقد مكونات المحطة بالكامل، ومراجعة سجلات التشغيل الخاصة بالمحطة وسجلات تسجيل العينات بالمعمل ومدى مطابقة المياه المنتجة للمعايير والمواصفات القياسية، موجها بالحفاظ على المستوى القياسى للتشغيل بما يحقق مأمونية المياه، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك مرورا بالشبكات التي تخدمها المحطة.
الالتزام بخطة غسيل المروقات
مشددا على الالتزام بخطط الغسيل والتطهير الدورية للمروقات، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ خطط الصيانة للطلمبات لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
كما شهدت الزيارة تفقد محطة أبو عارف القديمة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 8000 م3/ يوم، وكذا تفقد محطة مياه الـ UF والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3/ يوم.
وفى نهاية جولته أكد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل بالشركة.
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