الأهلي يتقدم على الهلال بهدف في الشوط الأول بكلاسيكو الدوري السعودي (فيديو وصور)

تقدم فريق الأهلي على نظيره الهلال بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف الأهلي اللاعب جابري فيجا في الدقيقة 13.



تشكيل الهلال أمام الأهلي



في حراسة المرمي: ياسين بونو

في خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، رينان لودي

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، جواو كانسيلو

في خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

في خط الدفاع: على مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

في خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي، على الأسمر، جابري فيجا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، رياض محرز, إيفان توني.