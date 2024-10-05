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رياضة

برونزية تاريخية، الجودو المصري يسجل ظهوره الثاني في بطولات العالم للشباب

صفا سليمان لاعبة
صفا سليمان لاعبة الجودو

سجل الجودو المصري حضوره مجددا في بطولات العالم للشباب، بعد برونزية يسري سامي لاعب المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب والتي أقيمت عام 2022.

وكرر الجودو المصري ظهوره ببرونزية جديدة جاءت من خلال لاعبة المنتخب صفا سليمان، في منافسات وزن فوق 78 كجم.

وتوجت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة بطاجيكستان خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وحصدت بنت النيل صاحبة ال18 عاما على الميدالية التاريخية بعد تفوقها في مباراة تحديد الميدالية البرونزية على حساب الصينية "ليو يو" بعلامة "الإيبون" في منافسات فوق 78 كجم.

وتعد هذه الميدالية هي الأولى للجودو المصري على صعيد الشابات والسيدات، كما أنها الميدالية التاريخية الثانية على التوالي لمصر في بطولات العالم للشباب بعد برونزية يسري سامي في بطولة العالم بالبرتغال 2022.

واستهلت صفا سليمان مشوارها في البطولة بالفوز على الصينية "تشين ران نيو" بالتثبيت، ثم فازت على البرازيلية "إينيا بيريز" بالتقيبت أيضًا قبل أن تفوز على اليابانية "شيتشيرو ياماجوتشي" بعلامة الوزاري في الوقت الإضافي.

وخسرت صفا في نصف النهائي من الفرنسية سيليا كانكان "المصنفة الثانية عالميًا" بالتثبيت ثم كانت مباراة الميدالية البرونزية والتي فازت فيها على بطلة الصين بالإيبون.

يذكر، أن بطولة العالم يشارك بها عدد كبير من اللاعبين ممثلين عن 67 دولة.

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