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رياضة

بعد إصابته قبل السوبرالإفريقي، تدريبات خاصة لـ محمد صبحي في مران الزمالك

محمد صبحي
محمد صبحي

خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وكان محمد صبحي غاب عن مباراة السوبر الإفريقي لداعي الإصابة.

وفي سياق متصل أدى محمد عواد تدريبات بدنية مع باقي اللاعبين خلال مران اليوم في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبرالجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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