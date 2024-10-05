السبت 05 أكتوبر 2024
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رياضة

الهلال والأهلي بالقوة الضاربة في كلاسيكو الدوري السعودي

الهلال
الهلال

أعلن البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، اليوم السبت، في كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرفع الفريقان شعار الفوز، سواء الهلال الساعي لتأمين صدارة الترتيب ومواصلة الانتصارات بالعلامة الكاملة، أو الأهلي الذي يأمل في تحسين وضعيته والعودة إلى المسار الصحيح.


تشكيل الهلال أمام الأهلي


في حراسة المرمي: ياسين بونو

في خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، رينان لودي

 في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، جواو كانسيلو

في خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.

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 تشكيل الأهلي أمام الهلال

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

في خط الدفاع: على مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

في خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي، على الأسمر، جابري فيجا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، رياض محرز, إيفان توني.

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